Sint-Pauluscollege sluit vestiging DALEND AANTAL LEERLINGEN WORDT AFDELING IN MOORSELE FATAAL JOYCE MESDAG

23 februari 2018

02u34 0 Wevelgem De Moorseelse vestiging van het Sint-Pauluscollege sluit, omwille van een dalend aantal leerlingen. De leerlingen van het tweede middelbaar zijn er zo goed als zeker de laatsten die er op de schoolbanken zullen zitten. "Met heel veel spijt in het hart, maar zo kan het niet verder", klinkt het bij de directie.

Het Sint-Pauluscollege Wevelgem telt in totaal 474 leerlingen. Amper 14 daarvan volgen nog les in de vestiging in Moorsele, waar enkel het eerste en tweede middelbaar wordt georganiseerd. "In juni vorig jaar telden we 11 inschrijvingen voor het eerste middelbaar van dit schooljaar", zegt directeur Henk Millecamp. "Dat is op zich niet eens een 'klas' meer. We willen bovendien de leerlingen in het eerste middelbaar graag een studiekeuze kunnen aanbieden, en dat leek ons al helemaal geen haalbare kaart meer."





"Na een rondvraag bij de zesde leerjaren in de buurt, bleek dat er jammer genoeg géén inschrijvingen meer zouden bijkomen. We hebben de ouders van de leerlingen die ingeschreven waren uitgenodigd om de situatie uit te leggen. De kleinschaligheid van een school is zéker een troef, maar hier zouden hun zoon of dochter niet echt meer de sfeer van een school kunnen ervaren." De directie heeft toen geopteerd om een busdienst in te leggen van Moorsele naar Wevelgem, en de eerstejaars dit jaar naar de Wevelgemse vestiging te brengen. Enkel de 14 leerlingen in het tweede middelbaar, volgen nu nog les in Moorsele.





"Volgens de voorschriften moet elke secundaire school een keuze kunnen aanbieden aan haar eerstejaarsstudenten vanaf 1 september 2019. Met het dalende inschrijvingsaantal in het hoofd, hebben we besloten er helemaal mee te kappen. Met heel veel spijt in het hart. Voor de leerkrachten die hun hart en hun ziel in dit project hebben gestoken, was dit een emotioneel moeilijke beslissing, maar zo kan het niet verder."





Stukje geschiedenis

Er verdwijnt een stukje geschiedenis in Moorsele. Het Sint-Pauluscollege opende er in 1981 een vestiging, en daarvoor was het een beroepsschool voor meisjes. In de piekjaren waren er 85 leerlingen. "Leerlingen mogen steeds vaker meebeslissen naar welke school ze gaan, en blijkbaar kiezen ze nu liever voor grotere scholen, in plaats van een kleintje onder de kerktoren. Nochtans is de kleinschaligheid van deze vestging altijd haar grote troef geweest: er was een laagdrempelig contact tussen leerlingen en leerkrachten, en er was een hele sterke band tussen alle leerlingen."





Er is een hele kleine kans dat de Moorseelse vestiging van het Sint-Pauluscollege heropent, maar de kans lijkt heel klein. "Mochten we nu opeens ruim voldoende ouders hun zoon of dochter willen inschrijven, dan kunnen we de campus tijdens het schooljaar 2019-2020 opnieuw leven inblazen. Maar het ziet er niet meteen naar uit dat dat gaat gebeuren. Moorsele is aan het vergrijzen. Er komen geen verkavelingen meer bij, waardoor het aantal jonge gezinnen dat de gemeente aantrekt, veel kleiner wordt."