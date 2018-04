Score van 77 procent voor cultuuraanbod 12 april 2018

Zes sectororganisaties binnen cultuur hebben een Vlaamse bevraging georganiseerd inzake het cultuurbeleid van de steden en gemeenten en werkten samen met professor Ignace Glorieux van de onderzoeksgroep TOR van de VUB. Wevelgem behaalde een mooie score van 7,7 op 10 tegenover het Vlaamse gemiddelde van 6,8. Vooral de vernieuwde bib in het park scoort hoog met vlotte bereikbaarheid (89%), voldoende aanbod (95%) en openingsuren (85%). Voor het organiseren van activiteiten is 65% van de respondenten tevreden over advies en begeleiding. Ook CC Guldenberg scoort goed met 81% van de ondervraagden die tevreden is over het aanbod.





Aandachtspunten zijn onder meer de begeleiding op maat, minder regels, een gerichte aandacht voor vernieuwende projecten en de ontwikkeling van lokaal talent.





Het onderzoek Cultuurcontentement werd gevoerd bij 5.500 Vlamingen. (XCR)