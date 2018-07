Schrijf je gratis in op BE-Alert 03 juli 2018

De gemeente Wevelgem roept alle inwoners op om zich op BE-Alert in te schrijven. BE-Alert is een project van het crisiscentrum van de federale overheid. Wie zijn adresgegevens doorgeeft, krijgt een sms of ingesproken bericht als er zich nabij een ernstige noodsituatie voordoet. En dankzij plaatsbepaling kan op termijn zelfs iedereen die zich in de buurt van een ramp bevindt, ook al is dat niet in de eigen gemeente, eveneens een waarschuwing krijgen. Wie zich wil registreren, kan dat gratis doen op de website www.be-alert.be. Liefst 763 Wevelgemnaren registreerden zich al. Zij krijgen op donderdag 5 juli een testbericht, want Wevelgem doet net zoals veel andere gemeenten aan een nationale test mee. (LPS)