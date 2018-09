Schoolomgeving is nu kindveilig pleintje 04 september 2018

De voorbije maanden is de schoolomgeving van de basisschool in de Goudenregenstraat onder handen genomen.





Het kruispunt van de Goudenregen- met de Oleanderstraat is deels aangepast. Overbodige oppervlaktes asfalt weken voor grote en rustgevende tegels, die begrensd zijn met een lage bloemrijke beplanting. Waardoor je er nu een aangenaam en kindveilig pleintje hebt. Het is meteen ook een verlengstuk van de vernieuwde omgeving aan de kerk Wijnberg. Wachtende ouders kunnen er een praatje slaan. Er staan nu houten zitblokken. De jeugddienst zorgt er later nog voor speelse en kleurrijke zitelementen. De nieuwe schoolomgeving werd gisterennamiddag officieel in gebruik genomen.





(LPS)