Schoolbuurten worden veiliger 19 april 2018

Gullegem/Moorsele





De Goudenregenstraat is sinds enkele jaren een schoolstraat, waar de gemeentelijke basisschool een afdeling heeft. Een schoolstraat is aan het begin en het einde van de schooltijd autovrij. "Een stuk van de weg wordt in de zomervakantie aangelegd als een groene en speelse omgeving", zegt schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V). De werken kosten 21.495,65 euro. De Gulleboom in Gullegem wordt een open schoolomgeving door een tuinmuur te slopen. Eens de muur weg is, kunnen mensen uit de buurt elkaar ontmoeten op een bankje onder een boom, in de voortuin van de school. En kinderen hebben er meteen een klimboom bij. Die ingreep kost 27.522,66 euro. Nog meegeven dat een andere muur recht tegenover de Gulleboom, van buitenschoolse opvang De Boomhut, en een muur recht tegenover basisscholen BAMO in Moorsele de komende weken worden opgefleurd door straatartiesten van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende. (LPS)