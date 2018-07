School krijgt speelweefsel 17 juli 2018

De Gulleboom wordt een groene, veilige en speelvriendelijke schoolomgeving. De gemeenteraad keurde een opstalovereenkomst met de Katholieke Vrije Scholen Gullegem vzw goed voor een speelweefsel in de voortuin van de school, aan de Fabiolastraat. Die zone is eigendom van de school, maar de gemeente richt die voor minstens 15 jaar als openbaar domein in. De tuinmuurtjes worden deze zomervakantie gesloopt, de twee voetpaden worden herleid tot één stoep, er komt een zitbank rond een klimboom en er komen zitelementen in het gras. "Zodat het aangenamer en toegankelijker wordt voor buurtbewoners, de mensen van assistentiewoningen Tilla en de kleuters", zegt schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V). De werken kosten 27.522,66 euro.





(LPS)