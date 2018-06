Scholen krijgen 528 fietshelmen cadeau 13 juni 2018

De gemeente heeft een pakket fietshelmen aangekocht, samen goed voor 528 helmen. Doel is om de veiligheid van de fietsende schoolgaande jeugd te verhogen. "De helmen kunnen gebruikt worden voor uitstappen met de school naar sport- of andere activiteiten", zegt schepen van Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V). Iedere vestiging van het basisonderwijs krijgt 25 helmen, de middelbare scholen krijgen 25 stuks per graad. De fietshelmen zijn bij een lokale fietshandelaar gekocht en zijn bestickerd met het logo 'Wevelgem op de fiets'. De bestickering gebeurde door de Groep Ubuntu, een organisatie die personen met een beperking ondersteunt. De drie klassen van het vijfde leerjaar van basisschool De Gulleboom testten de helmen dinsdagnamiddag als eerste uit. (LPS)