Scholen aan de Leie koopt negen AED-toestellen 22 januari 2018

De scholengroep Scholen aan de Leie heeft beslist om in elke vestiging van de vijf secundaire scholen uit Menen, Wevelgem en Wervik een AED-toestel te plaatsen. Met de extra vestigingen komt het aantal AED-toestellen op negen. Zowel in het VTI Sint-Lucas, Sint-Joris en Sint-Aloysiuscollege in Menen, het Sint-Pauluscollege in Wevelgem en het Sint-Jozefscollege in Wervik zullen de leerkrachten binnenkort een opleiding volgen om met het toestel te leren omgaan.





