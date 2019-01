Schepencollege gaat in dialoog met jongeren over duurzaamheidsbeleid in de gemeente: “De mentaliteitswijziging is essentieel”

Maxime Petit

30 januari 2019

17u44 0 Wevelgem Omdat verschillende Wevelgemse jongeren vorige zondag deelnamen aan de klimaatmars in Brussel organiseerde het schepencollege woensdagnamiddag een overlegmoment. Daarin kreeg de jeugd toelichting bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en mocht het zelf ecologische suggesties lanceren.

“Waarom geen massafuif organiseren met herbruikbare bekers?”, vroeg Dean Kenes van JC Ten Goudberge zich luidop af. “Ik weet dat dit logistiek gezien een hele opgave is maar het kan wel werken. In Gent experimenteren ze daar al langer mee. Op de Gentse feesten had het systeem wel af te rekenen met kinderziektes maar op de nieuwjaarsreceptie waar ik ook toevallig was, lukte het wel aardig dankzij gepaste afvalcontainers met vier kokers waarin je de gebruikte bekers kon droppen.” Schepen van Leefmilieu Stijn Tant pikte daar meteen positief op in: “We hebben de aankoop van 10.000 herbruikbare bekers al gepland. Er is zelfs al een samenwerkingsakkoord met beschutte werkplaats WAAK voor de reiniging ervan. In de toekomst kunnen fuivers in De Porseleinhallen drinken op een ecologisch verantwoorde manier. Vanaf wanneer we er exact een beroep op kunnen doen, is nog niet geweten.”

Het gemeentebestuur haalde alles uit de kast om de jongeren te overtuigen dat ze duurzaamheid hoog op de agenda plaatsen. “We volgen het watergebruik in de gemeentelijke gebouwen op de voet op. Zo konden we recent nog een waterlek opsporen omdat het verbruik afweek van de normale waarden”, zegt Stijn Tant. “Het huidige zwembad vormt een groter probleem voor het milieu aangezien de energiekosten en het waterverbruik in het oude gebouw hoog oplopen. Het nieuwe zwembad dat we over een paar jaar openen wordt uiteraard veel zuiniger.”

Boterhammen in aluminiumfolie

De jongeren kregen ook te horen dat de gemeente inzet op mobiliteit en op lokaal mondiaal beleid in functie van duurzaamheid. Riet Parmentier (20) was één van de 13 geïnteresseerden die present tekende voor de uiteenzetting. “Ik ben positief verrast want ik had geen idee dat de gemeente zoveel inspanningen leverde voor het milieu en voor de duurzaamheid in het algemeen”, zegt ze. “Qua mobiliteit kan het in Wevelgem echter veel beter . Er is hier teveel autoverkeer, vooral tijdens de spitsuren. Ergens is het ook normaal aangezien je hier overal gratis kan parkeren. Het zet de mensen niet aan om van mentaliteit te wijzigen, ook al is dat essentieel in deze problematiek. Het is geen gemakkelijke oefening want natuurlijk wil niemand betalen om zijn auto achter te laten, ik ook niet. Een pasklare oplossing ligt dus niet voor handen. Het is aan de politici om er het hoofd over te buigen ”, lacht ze.

De chiroleidster stapte zondag met 25 leden mee in de klimaatmars van Brussel. “Fantastisch omdat de kinderen zelf mochten kiezen of ze al dan niet mee wilden betogen. Een bewijs dat ze ermee begaan zijn. Toch staan ze nog niet stil bij alle milieufacetten. Toen we op de trein zaten richting de klimaatmars haalden verschillende kinderen hun boterhammen uit de aluminiumfolie en dronken ze uit wegwerpplasticflessen. Toen dacht ik echt: Komaan, waar zijn jullie mee bezig?”