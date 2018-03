Saint-Velo pakt uit met parochianenkoers WIELERKLASSIEKER GENT-WEVELGEM IS AAN 80STE EDITIE TOE JOYCE MESDAG

15 maart 2018

02u42 0 Wevelgem Dé trots van wielergemeente Wevelgem, de wielerklassieker Gent-Wevelgem, is dit jaar aan zijn 80ste editie toe. 'Saint Velo' moet op 25 maart traditiegetrouw een echt volksfeest worden. De organisatie pakt op deze jubileumeditie onder meer uit met een parochianenkoers. Deelnemers mochten gisteren samen met Eli Iserbyt 'proefrijden'.

Wie er al jaren van droomt om over de aankomststreep van een wielerklassieker te knallen: dit is je kans.





"We pakken uit met een echte parochianenkoers, een unieke wielerwedstrijd voor alle recreatieve fietsamateurs van groot-Wevelgem", zegt Griet Langedock van Gent-Wevelgem. "Op de dag van de wielerklassieker op dezelfde plaats over de aankomststreep rijden als de echte grote renners: we willen Wevelgemnaars dit jaar die kans geven."





De winnaars van de koers worden bovendien ook gehuldigd op hetzelfde podium als de échte wielersterren, enkele uren later. Er zijn 32 deelnemers ingeschreven voor de parochianenkoers, er zijn nog 8 plaatsen."





Eli en Puck

De organisatie vond in wielerkoppel Eli Iserbyt en zijn Puck Moonen een ideale peter en meter voor die eerste parochianenkoers. Deelnemers mochten gisteren deelnemen aan een trainingsrit, samen met Eli en Puck, richting de befaamde Plugstreets.





"Aangezien dit jaar een jubileumeditie is, plannen we enkele leuke zaken op social media", zegt Griet Langedock. "We zijn druk bezig onze archiefdozen te doorzoeken, op zoek naar leuke foto's voor een aantal 'vroeger en nu'- reeksen."





Hoe het podium er vroeger uitzag, en hoe het er nu aan toegaat bijvoorbeeld.





"Vroeger werd enkel de winnaar gehuldigd. Hij kreeg toen een mandje plastic bloemen, en hij kreeg zijn geschenk overhandigd te midden de massa mensen. (Zie foto rechts, de huldiging van winnaar Eddy Merckx in 1967, red.) Tegenwoordig worden de eerste drie renners in een strak geregistreerde podiumceremonie gehuldigd.





Eerbetoon aan Vdb

Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat de intussen overleden Frank Vandenbroucke in Wevelgem als winnaar over de streep reed, en dat wil de organisatie graag in de verf zetten. "Het is nog steeds fantastisch om de beelden van die prachtige finale terug te zien", zegt Langedock.





"Vandenbroucke was een renner met héél veel fans: hij had ongelooflijk veel talent, hij kwam ook uit onze streek, en zijn sappig Vlaams charmeerde vele mensen. Het was een mooie winnaar voor onze wedstrijd en daarom gaan we hem zeker postuum eren op 25 maart."





'Early Rider Classic'

Net als vorig jaar zijn er tal van eet- en drankstands voor Saint Velo, de wedstrijd wordt integraal uitgezonden op een groot scherm, en een dj zorgt voor het streepje muziek. Ook de jongste wielerfanaten kunnen zich weer even prof voelen dankzij de organisatie van de 'Early Rider Classic', een wedstrijd voor peuters en kleuters op loopfietsjes. De festiviteiten starten al om 10.30u. De parochianenkoers start om 11.30u.





Alle informatie is terug te vinden op www.saint-velo.be.