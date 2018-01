Sabotage tijdens wandeltocht HONDERDEN WEGWIJZERS LANGS PARCOURS VERDWENEN PIET BALCAEN EN JOYCE MESDAG

29 januari 2018

02u39 0 Wevelgem De Guldenbergstappers uit Wevelgem hebben zich hun Eierkoekentocht zaterdag helemaal anders voorgesteld. Een saboteur haalde tot tweemaal toe honderden pijltjes langs het parcours weg, zodat de 1.800 wandelaars dreigden verloren te lopen. "We hebben vermoedelijk te maken met pesterijen", zegt politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyze.

De Guldenbergstappers organiseren elk jaar een aantal wandeldagen: om andere wandelclubs te ontmoeten en om wat geld in de kas te krijgen. Elk jaar organiseert de club de Eierkoekentocht, waarbij stappers kunnen kiezen uit afstanden tussen 5 en 8 kilometer. Zaterdag vond de zevende editie plaats.





"Maar toen we 's ochtends nog een laatste keer onze parcours controleerden, stelden we vast dat er heel veel pijltjes verdwenen waren", zegt voorzitter Isabelle Eggermont. "Elke wandelclub die tochten organiseert, zal dat kunnen bevestigen: altijd zijn er wel hier en daar wat pijltjes uitgetrokken of omgedraaid, daar kijken we tegenwoordig niet meer van op. Maar nu ging het om honderden stuks, zowat de helft van het totale aantal."





Telefoontjes

Een ramp voor de Guldenbergstappers, die alles tot in de puntjes hadden voorbereid. "We hebben meteen extra medewerkers opgeroepen om nieuwe pijltjes te plaatsen. Niet evident, want uiteraard heb je die mensen elders ingezet op de planning. Doordat die vijf medewerkers zich over die pijltjes moesten ontfermen, was het dan extra druk voor de anderen."





Met een extra inspanning raakte de bewegwijzering nog net op tijd af. Een 1.800-tal wandelaars zakte zaterdag naar de Porseleinhallen in Wevelgem af voor de start. Eind goed, al goed, leek het. "Vrij snel belden de eerste deelnemers ons dat er op bepaalde stukken géén pijltjes te zien waren en ze niet meer wisten waar ze naartoe moesten. Er moet dus iemand de pijltjes voor een tweede keer weggenomen hebben. Echt erg, dan doe je als vereniging zo je best om een vlekkeloze organisatie op punt te zetten..."





Vermoeden

De leden van de club hebben dan maar plan B gelanceerd. "We hadden gelukkig onze printer mee naar de Porseleinhallen. We hebben dan plannetjes afgedrukt om met alle startende wandelaars mee te geven. Ideaal is het niet, maar zo wisten ze toch min of meer welk parcours ze moesten volgen. En we hebben ons uiteraard geëxcuseerd voor het ongemak." De club heeft volgens onze bron wel een vermoeden wie de pijltjes zou weggenomen hebben. "Maar we wijzen niemand met de vinger. Dit zouden wel hele straffe beschuldigingen zijn, en we hebben geen bewijzen. Het kunnen even goed spelende kinderen geweest zijn."





Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyze bevestigt dat de politiezone Grensleie zaterdag een melding binnenkreeg over de sabotage. "Een patrouille is daarna langs het parcours gereden ter controle, maar die agenten hebben niets kunnen vaststellen. We hebben vermoedelijk te maken met pesterijen, die uiteraard heel vervelend zijn voor de organisatie. Maar het gaat eerder om een conflict tussen mensen dan om gerechtelijke feiten. Er is dan ook geen pv opgemaakt."