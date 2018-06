Rook in garage na brand tussen twee muren 14 juni 2018

In de Pijplap in Gullegem brak gisteravond omstreeks 18.10 uur brand uit in de garage aan een rijwoning. Tussen twee muren begon het plots te smeulen. De eigenaar kon zijn auto nog uit de garage rijden en verwittigde de hulpdiensten. Zij konden niet ander dan een deel van de dubbele muur uitbreken om bij het vuur te geraken. Enkel de garage liep schade op. Niemand raakte gewond. (AHK)