Rommelmarkt steunt woonzorgcentrum 30 augustus 2018

Woonzorgcentrum Sint-Jozef op het Sint-Maartensplein houdt voor het eerst een rommelmarkt, op vrijdag 31 augustus van 15 tot 19 uur. Je kan er allerlei oude en nieuwe spulletjes kopen en genieten van de sfeer en de gezelligheid. Zo is Mitte & Caesar open, de cafetaria van het woonzorgcentrum die sinds kort in het Herenhuis op 'Moorsele Platse' zit. Er is bovendien een sangriabar en er is animatie voor kinderen die meekomen. Wie na 19 uur nog wil nakaarten, kan dat. De opbrengst van de rommelmarkt is, met uitzondering van de verkoop van de standhouders, ten voordele van de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef.





(LPS)