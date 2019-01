Roemeens koppel terecht voor metaaldiefstallen LSI

14 januari 2019

Een Roemeens koppel uit Roubaix riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een celstraf van zes maanden en een boete van 900 euro. Tussen 5 en 7 juni 2018 gingen ze zowel in Wevelgem als in Zonnebeke met oude metalen op werven aan de haal. Op een werf in Wevelgem namen Pamela C. (22) en Ghiocel-Smecherel L. (26) zelfs 1.500 kilogram zink ter waarde van 2.000 euro mee. De buit verkochten ze aan een handel in oude metalen. Een camera kon de diefstal registreren waarna hun voertuig geseind werd. Bij een verkeerscontrole werd de wagen snel opgespoord. In de koffer lagen allerhande metalen en trekhaken. Naar eigen zeggen vroegen ze telkens toestemming om de metalen mee te nemen maar het Openbaar Ministerie haalde die verklaring onderuit. “We dachten dat het afval was en we het mochten meenemen”, vertelde het koppel aan de rechter. De man liep eerder al eens tegen een voorwaardelijke celstraf van één jaar op. Vonnis op 28 januari.