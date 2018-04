Rios komt naar festival Bos! 07 april 2018

Organisator Wilde Westen maakte gisteren de line-up bekend, met topper Gabriël Rios. Verder komen Daniel Brandt & Eternal Something, Ansatz Der Maschine, Wwwater, Sam Amidon, Flying Horseman, De Beren Gieren, Dijf Sanders, The Weather Station, Martin Kohlstedt, Wouter Dewit, Julia Kent, Hans Beckers, Zefiro Torna, B.O.X, Stijn Demeulenaere en Nymphonic Orchestra, een nieuw project van Brent Vanneste van Steak Number Eight.





Mystieke trip

Bos! is een buitenbeentje in het landschap. Het neemt bezoekers mee op een mystieke trip van licht naar donker. Het is een fijn, eerlijk, lokaal en kindvriendelijk alternatief voor grote zomerfestivals. Het programma in het struikgewas is heerlijk divers en gaat van electronica tot klassiek. De eerste editie in 2017 was goed voor 500 bezoekers. Info: www.wildewesten.be.





