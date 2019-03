Ringen, geld en juwelen gestolen uit appartementen Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

11u58 0

Inbrekers slaagden er zaterdagvoormiddag tussen 10 uur en 11.45 uur in om binnen te geraken in twee appartementen langs de Artoisstraat in Wevelgem. De daders gingen er vandoor met twee ringen, geld en juwelen uit twee appartementen van hetzelfde appartementsgebouw. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.