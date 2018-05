Rietmatten omheining vat vuur 19 mei 2018

In de Bissegemstraat in Gullegem vatte de rietmatten omheining van een woning vrijdagmorgen vuur. Een achterbuur merkte omstreeks 6.20 uur plots een hevige rookontwikkeling op en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kon het vuur meteen blussen. In de woning zelf was niemand aanwezig.





(AHK)