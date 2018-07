Resten van soldaat gevonden 03 juli 2018

02u57 0

Op een verkaveling langs de Reutelstraat in Wevelgem zijn gisterennamiddag bij graafwerken stoffelijke resten gevonden van een soldaat. Het gaat om beenderen en stukken van een schedel. Over de nationaliteit van de soldaat en wanneer hij is gesneuveld, bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Archeologisch onderzoek zal hopelijk meer informatie aan het licht brengen. (VHS)