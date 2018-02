Raf en Jenny zijn 65 jaar getrouwd 13 februari 2018

"Wij hebben veel geluk gehad in ons leven en zijn dan ook heel dankbaar", zei Jenny Haezebrouck (87) op haar eigen briljanten huwelijksverjaardag met haar man Raf Deceuckelier (92). In feestzaal 't Vijverhof in Wevelgem vierden ze hun 65ste huwelijksverjaardag met de vijf kinderen Philip, Krista, Isabelle, Jacinta en David, de zestien klein- en elf achterkleinkinderen. En er zijn nog twee achterkleinkinderen op komst. Raf was zijn hele beroepsbaan metaalarbeider bij Bekaert in Zwevegem. Zijn vrouw was huisvrouw, maar engageerde zich ook bij KAV, het huidige Femma. Zo was ze acht jaar voorzitter voor het verbond Kortrijk en evenlang voorzitter van de lokale afdeling in Moorsele.





