Projectontwikkelaar koopt Ipsosite 24 november 2018

02u23 0 Wevelgem De Ipsosite in de Nieuwstraat is verkocht aan Global Estate Group uit Oostkamp. De projectontwikkelaar zal de bijna 2ha beschikbare oppervlakte gebruiken om er nieuwe bedrijven in onder te brengen.

"Alles zit nog in een prille fase maar we hopen om er toch meerdere KMO's naartoe te krijgen", zegt Kathleen Dewulf van Global Estate Group. "We plegen daarvoor overleg met het stadsbestuur en met de intercommunale Leiedal. In principe gaan we niet zoveel afbreken maar veeleer moderniseren. Het is een speciale site waar er vroeger zoveel economische bloei was en met deze opwaardering willen we de bedrijvigheid hier nieuw leven inblazen."





Met de productie van wasmachines was er vroeger milieubelastende industrie. Zou dat opnieuw het geval kunnen zijn? "Dat is helemaal niet aan de orde", aldus Kathleen. "Ik weet zelfs niet of er nog nodige vergunningen zijn voor dergelijke activiteiten. We mikken echt op kleine ondernemingen. Zelfs een elektricien kan zijn uitvalsbasis hier perfect vinden. We ontfermen ons ook over de mobiliteit omdat dit in Wevelgem een belangrijk gegeven is." Het voormalige familiebedrijf Ipso dat wasmachines produceerde werd in 2006 door Alliance International gekocht. Maar het management besliste begin 2015 om de productie over te hevelen naar Tsjechië. Bijna 150 werknemers verloren toen hun baan. Eind maart 2017 werden alle activiteiten er stopgezet en sindsdien stond het bedrijf leeg. Op relatief korte termijn zou daar dus weer verandering in moeten komen. (MPM)