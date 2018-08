Proef van tal van sporten 22 augustus 2018

De sportdienst lanceert een multisportkaart, waarmee je kan proeven van sporten. "Je kan zo tal van sporten afwisselen, op momenten dat het in je agenda en planning past", zegt schepen van Sport Geert Breughe (CD&V). "Je kan met een multisportkaart ook een vrij sportmoment zonder lesgever kiezen." Een multisportkaart kopen kan voor een jaar, maar ook voor een kortere periode van september tot december en van januari tot juni. De prijzen voor een multisportkaart variëren van 60 tot 120 euro. Meer info vind je op de site www.wevelgem.be/sportkaarten of via 056/43.35.60. Er is ook een nieuw online inschrijvingsprogramma opgestart: www.wevelgem.be/webshop.





(LPS)