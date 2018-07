Proef eens whisky op basis van bier JONGE BROUWER VERWERKT MOUTEN TOT UNIEK BIERPREPARAAT XAVIER COPPENS

03 juli 2018

02u37 0 Wevelgem Ooit al eens een whisky geproefd op basis van bier? Het kan sinds gisteren bij Brouwman Pieter van brouwerij Gulden Spoor in Gullegem. De jonge brouwer (27) start met een uniek gamma distillaten gebaseerd op bier. Hij presenteert zowel de Amer de Bière als de Whisky de Bière.

"We hebben sinds 2013 een nieuwe brouwerij en hebben alle beschikbare exclusieve mouten en hoppen verwerkt tot een uniek bierpreparaat dat werd gedistilleerd in samenwerking met stokerij Filliers. Dit distillaat vormt de basis van een artisanaal en honderd procent organisch gamma, dat voorlopig bestaat uit een amer en een whisky", zegt de jonge brouwer Pieter Koopman. De Amer de Bière heeft een bitterzoet aroma, is 18 graden sterk en ideaal om te mixen met bier, tonic of ginger beer. Er is een beperkte oplage van 1.414 genummerde flessen. Van de Whisky de Bière zijn er slechts 414 genummerde flessen. De whisky werd vijf jaar gerijpt op eikenhouten vaten en heeft een rijk karakter met delicate aroma's. Beide dranken zullen enkel in de horeca in de regio verkrijgbaar zijn. "We zijn een kleine brouwerij en zitten tussen de grote spelers Bockor en Bavik. In de regio moeten we dus geen pils op de markt brengen. Ook onze bieren met zes varianten van de Gulden Spoor, zes varianten van de Netebuk en de Jean-Pierre krijgen we in vele cafés niet verkocht omdat de uitbaters een link hebben met de brouwerijen. Met onze alcholdistillaten krijgen we wel vrij spel", vertelt brouwer Pieter Koopman.





Zo vader zo zoon

De jonge brouwer erfde zijn passie via zijn vader Peter, die in 2001 voorzichtig begon te brouwen. Wat een hobby bleef voor vader Peter, werd meer dan een passie voor zoon Pieter, die afstudeerde als biotechnoloog. Met de nieuwe brouwerij zijn sinds 2013 heel wat nieuwe brouwtechnieken mogelijk. De brouwinstallatie kreeg een update en werd omgebouwd tot een halfautomatische brouwzaal met een opslagcapaciteit van 380 hectoliter en een nieuwe automatische bottellijn. In 2014 startte Pieter als zaakvoerder van de brouwerij, vader Peter blijft zaakvoerder van het restaurant 't Rusteel, dat naast de brouwerij ligt. "Zelf moest ik het restaurant loslaten, maar mijn zus Marie staat in de keuken. En het personeel helpt waar nodig, zowel in de zaal als in de brouwerij. Zo blijft de link tussen het restaurant en de brouwerij zeker aanwezig."





Nieuw merk

Met het nieuwe gamma van op bier gebaseerde distillaten pakt Pieter uit met het merk Brouwman Pieter. De bieren zelf vallen nog steeds onder brouwerij Gulden Spoor. "Ik wil in de toekomst verder experimenteren en denk aan een limoncello en een rum op basis van bier. Maar eerst willen we ons focussen op onze eerste twee producten."