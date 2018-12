Productie stilgelegd na machinebrand bij Castellins

12 december 2018

Blussers van de brandweerposten Gullegem en Ledegem rukten woensdagavond iets voor half acht naar het glasverwerkend bedrijf Castellins, langs de Drieslaan in Gullegem. Daar was brand ontstaan aan een kaardemachine waarin vlasvezels ontward worden. Opengespreid vlas had er vuur gevat. Enkele werknemers probeerden het vuur zelf te blussen maar hun goedbedoelde pogingen leidden er net toe dat brandende vlasdeeltjes weggeblazen werden en zo op een tweede machine belandden. Op die manier kon de brand licht uitbreiden. Bij aankomst van de brandweer hing de productieruimte onder de rook. De situatie was snel onder controle maar om helemaal zeker te zijn dat er geen heropflakkering mogelijk was, besliste de brandweer om het vlas manueel van de machines te halen. De productie moest geruime tijd worden stilgelegd. Niemand raakte gewond.