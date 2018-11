Prijsbreker in etenswaren krijgt controle 15 november 2018

Inspecteurs van het federaal voedselagentschap (FAVV) voerden gisterochtend een controle uit tijdens een levering van Mega Food Stunter, een Nederlandse prijsbreker in diepvriesproducten. Een vrachtwagen stopt telkens op een vaste locatie. Klanten halen er hun pakket van 150 kilogram af en betalen 150 euro. Er is geen gevaar voor de voedselveiligheid. De etenswaren zijn vers en worden correct gekoeld in de vrachtwagen, zo bleek gisteren. Veel burgemeesters in onze provincie zijn geen fan van de manier van werken van Mega Food Stunter, die sinds kort actief is op de Belgische markt. Het was gemeenteraadslid Mario Verhellen (sp.a) die de kat de bel aanbond, op de jongste gemeenteraad in Waregem. "Mega Food Stunter hanteert een economisch hit-and-run principe en beconcurreert zo unfair de lokale handelaars", vindt hij. Maar Mega Food Stunter is wettelijk met alles in orde. De volgende halte in onze regio is nu zaterdag, in Gullegem. Info: www.megafoodstunter.nl. (LPS)