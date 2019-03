Politie zoekt eigenaar verloren gelopen lammetje Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

01 maart 2019

14u56 0

Agenten vonden in de nacht van donderdag op vrijdag een verloren gelopen lammetje in de Kozakstraat in Wevelgem. Het diertje is vermoedelijk ergens buiten gebroken en nadien verloren gelopen. De politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) plaatste een oproep op hun Facebookpagina om de eigenaar van het verloren gelopen dier terug te vinden. Het lammetje heeft een geel plaatje aan de oor met daarop het nummer 52. Wie meer info heeft over het lammetje kan terecht bij de politie.