Pirouette draait al 35 jaar mee aan de top DANSSCHOOL VIERT VERJAARDAG MET VOORSTELLING IN KORTRIJK XPO JOYCE MESDAG

18 mei 2018

02u37 0 Wevelgem Dansschool Pirouette uit Wevelgem viert haar 35ste verjaardag. De school van Pascale Langedock telt inmiddels 2.000 leerlingen. Komend weekend tonen ze hun kunsten in Kortrijk Xpo.

Pascale Langedock was amper 20 toen ze 35 jaar geleden dansschool Pirouette uit de grond stampte. "Ik heb ballet gestudeerd aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen, en meteen daarna een lerarenopleiding gevolgd", vertelt ze. "Ik was er vrij vroeg al van overtuigd dat ik liever les zou geven, dan zelf te dansen. Als je bij balletcompagnies zit, betekent dat heel vaak voor lange periodes weg van huis zijn, en dat was niets voor mij."





Pascale had verwacht dat het wel even zou duren vooraleer Pirouette goed en wel gelanceerd zou zijn, maar de eerste leerlingen vonden bijzonder snel de weg naar haar school.





"Ik had al lesgegeven in andere dansscholen, tijdens mijn studie nog, en ik was dus wel wat gekend in de danswereld. En de danszaal die we hadden gebouwd, was echt wel hét van het, destijds." 20 jaar geleden verhuisde de dansschool naar de huidige locatie in de Kapellestraat in Wevelgem. "Intussen hebben we 4 studio's, en geven 12 leerkrachten les aan 2.000 leerlingen. Wat onze dansschool zo succesvol maakt? Onze professionele aanpak, tijdens de lessen, maar ook gewoon bij alles wat we doen en organiseren. Bij ons kan je alle uiteenlopende dansstijlen volgen, van ballet tot jazz en hiphop. Enkel voor stijldansen kan je niet bij ons terecht."





Belgium's Got Talent

Alles wat je ziet passeren bij onder meer So You Think You Can Dance en Belgium's Got Talent, dus. "Samuel Chan, die meedeed aan beide programma's en het Nederlandse Battle on the Dancefloor won, is een van onze lesgevers. Net als Saartje Vandecasteele, die ook te zien was op So You Think You Can Dance. In 2013 namen we met een dansgroep van Pirouette deel aan Belgium's Got Talent, en daar zijn we op een zucht van de finale gestrand." Elk jaar houdt de dansschool een evenement voor familieleden en sympathisanten, zodat de leerlingen kunnen tonen waar ze het voorbije jaar mee bezig zijn geweest. Dit weekend is het weer zover. "Nadat we een paar andere zalen zijn ontgroeid, hebben we sinds een 8-tal jaar in Kortrijk Xpo een thuis gevonden voor ons dansevent. Drie dagen lang staan 800 van onze dansers op het podium." Ook na 35 jaar denkt Pascale nog lang niet aan stoppen. Maar als die dag toch ooit komt, zullen het alvast niet haar kinderen zijn die de zaak verder zetten. "Ik heb twee zoons die tot mijn grote spijt twee linkervoeten hebben, en dus niet meteen staan te trappelen om hun schouders onder Pirouette te zetten."





Maar zover is het bijlange nog niet. Wie de leerlingen van dansschool Pirouette aan de slag wil zien, kan dat vandaag en zaterdag 19 mei om 19 uur en zondag 20 mei om 18 uur in Kortrijk Xpo. Voor tickets, surf naar info@pirouette-dans.be.