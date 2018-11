Pieter Fabry in top 35 belangrijkste Europese innovators 09 november 2018

De 24-jarige Pieter Fabry is één van de belangrijkste Europese innovators met zijn bedrijf Observe Technology.





Hij prijkt samen met 34 andere Europeanen op de prestigieuze 'Innovators under 35'-lijst van het Amerikaanse technologie-instituut MIT. Momenteel verblijft hij in Chili waar hij met zijn bedrijf een technologie ontwikkelde om het kweek- en voedproces van zalmen te stroomlijnen. Het voeden van zalmen gebeurt er in grote kooien in de oceaan, maar omdat het analyseren van het kweekproces met camera's veel tijd vergt, pakte de West-Vlaming uit met een eigen technologie. Pieter Fabry groeide op in Rekkem, verhuisde daarna naar Wevelgem maar studeerde ingenieurswetenschappen aan het befaamde Imperial College in Londen, maar toerde ook rond in Singapore en New York.





Twee jaar geleden richtte hij Observe Technology op in Londen. Het doel is het duurzamer maken van land- en visbouw. Met zijn technologie hoopt Observe Technology zijn technologie te verspreiden in de wereld.





