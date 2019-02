Parkvijver krijgt zitmuur als omheining nadat KSA-lid jaar geleden in het water viel Alexander Haezebrouck

19 februari 2019

12u24 0 Wevelgem De parkvijver achter het gemeentehuis in Wevelgem krijgt deze zomer een zitmuur. Die komt er nadat vorig jaar een lid van de jeugdbeweging KSA in de vijver viel. In juni gleed ook een bestelwagen van de groendienst van de gemeente in het water.

De afsluiting rond de vijver zal een zitmuur worden. De gemeente investeert daarvoor 40.000 euro. “Op die manier behouden we de openheid van het park en is de veiligheid gegarandeerd”, zegt bevoegd schepen Stijn Tant (CD&V) die zich liet adviseren door de jeugdraad. Het is de bedoeling dat je vanop een afstand enkel een zwarte boord ziet als omheining. De zitmuur wordt deze zomer aangelegd.