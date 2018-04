Parking krijgt heraanleg en groenzone 20 april 2018

De parking in de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele wordt vernieuwd, nu de donderdagmarkt binnenkort terugkeert naar het bijna heraangelegde Sint-Maartensplein. De werken worden op 271.000 euro geschat.





De bestrating in kiezels wijkt voor asfalt op de parking. Een van de twee toegangen gaat dicht, zodat de parking op- en afrijden enkel nog kan via de toegang het dichtst bij het kruispunt met de C. Gezellestraat. De andere toegang sluit omdat er daar een schuilhuisje van De Lijn komt. Dat huisje staat momenteel nog aan de andere kant van de straat, bij de begraafplaats. De parking behoudt alle 41 plaatsen, waarvan twee bredere voor personen met een beperking. De bomen het dichtst bij de straat blijven staan. De bomen die dichter bij een privéwoning staan, worden gerooid en vervangen door struiken en heesters. "We laten ook zes bomen planten", zegt schepen van Openbare Werken en Groenbeleid Stijn Tant (CD&V). "En op het uiteinde van de parking komt een fraaie groenzone met drie zitbanken en twaalf fietsbeugels. Bij de in- en uitrit van de parking komt bovendien een automaat met Wevelgemse vuilniszakken en kadobonnen in", aldus Stijn Tant.





De timing van de werken ligt nog niet vast omdat de gemeente nu eerst een aannemer moet zoeken om de ingrijpende werken uit te voeren. Het ontwerp is van Green Concepts uit Wevelgem. (LPS)