Parkeerverbod voor vrachtwagens 20 juli 2018

De gemeente Wevelgem vaardigt een parkeerverbod in de Nijverheidslaan uit, telkens van 20 tot 8 uur. Dat is in het schepencollege beslist, na klachten uit de buurt over truckers die er hun vrachtwagen parkeren en voor overlast zorgen. De truckers worden niet aan hun lot overgelaten. Er komt in het kader van de revitalisering van de industriezone Gullegem-Moorsele een vrachtwagenparking in de Westlaan. De werken vatten in augustus aan. Er loopt nu eerst een archeologisch onderzoek naar de aanwezigheid daar van een volmiddeleeuwse nederzetting. (LPS)