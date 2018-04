Paal in de weg op voetpad 05 april 2018

02u44 0

Er is beroering op sociale media over een vernieuwd voetpad aan OC De Cerf, in de Bankstraat vlak bij het Dorpsplein. Het voetpad is niet breed genoeg voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens, omdat er een verlichtingspaal in de weg staat.





"We bekijken samen met distributienetbeheerder Infrax om de paal weg te nemen en de openbare verlichting er aan de gevel te hangen", zegt schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V). "Het wordt zeker opgelost, want het is geen ingrijpend werk. De heraanleg van het dorpsplein is bijna klaar. Er wordt volgende week asfalt gegoten. De heropening is op vrijdag 26 april. Of tegen dan de verlichtingspaal weg zal zijn, weet ik nu nog niet. We wachten de planning van Infrax af."





(LPS)