Ouders van sterrenkindje Mila zamelen 5.500 euro voor Boven De Wolken in Peter Lanssens

21 december 2018

13u52 0 Wevelgem Christophe Verstraete (45) en Lies De Baeremaeker (35) uit Moorsele zamelden 5.500 euro voor Boven De Wolken in. De vzw schonk hen een laatste fotoshoot van hun sterrenkindje Mila en daar zijn ze dankbaar voor.

Mila stierf op 15 juni wellicht aan de gevolgen van een totale placentaloslating. Het gezin verspreidde spaarpotten in horecazaken en winkels en verkocht confituurpotjes en kerstballen met gehaakte vlindertjes. Er was ook een veiling met lichtboxen. Er sterven tijdens de zwangerschap tot 45 baby’s per maand in ons land. Boven De Wolken heeft steun nodig, want de vzw bekostigt elke fotosessie van rond de 50 euro zelf. “De samenhorigheid, de warmte, het medeleven en de inzet waren groot”, vertelt Lies. “Velen droegen een steentje bij: op mijn werk, op Christophe zijn werk, bij de KVLV, kindjes die wafels gebakken hebben enzomeer. Ik voel mij zeer ontroerd en blij. Het is ongelooflijk wat ons Milatje teweeggebracht heeft. Het is hartverwarmend. We trekken met onze cheque in het kader van De Warmste Week naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke”, aldus Lies, die verpleegkundige in psychiatrisch verzorgingstehuis Valckeburg in Rumbeke is. Haar man Christophe is technisch assistent bij de stad Kortrijk. Ze deden hun verhaal eerder in deze krant.