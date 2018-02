Openbare verlichting op het jaagpad 17 februari 2018

In Wevelgem komt er openbare verlichting op het jaagpad langs de Leie, van aan de brug tussen Wevelgem en Lauwe tot aan de grens met Bissegem.





De gemeente zelf investeert 83.263 euro, om de veiligheid van fietsers en wandelaars op het traject te verbeteren. "We kregen in het verleden heel wat meldingen over het gevoel van onveiligheid langs het Jaagpad", zegt schepen Marie De Clerck (CD&V). "Het is daar op vandaag heel donker en in de winter wordt het pad dan ook minder gebruikt, terwijl het wel veel gezelliger, mooier en veiliger is om langs daar bijvoorbeeld naar Kortrijk te gaan. Ik ben dan ook heel blij dat de investering gebeurt."





De werken zijn deze week gestart, en ze duren nog tot begin volg maand. (JME)