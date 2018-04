Open Vld verkoopt rookmelders voor goede doel 09 april 2018

02u35 0 Wevelgem Open Vld verkoopt rookmelders voor het goede doel aan een prijs van 16 euro per stuk. De opbrengst gaat naar de Stichting Brandwonden.

"De bijgeleverde lithiumbatterij heeft een levensduur van 10 jaar, daarbovenop krijg je een garantie van 10 jaar en een fiche voor de installatie", zegt Open Vld-voorzitter Benoit Verstraete.





Verplicht

"Uit een bevraging van Open Vld blijkt dat 55,6 procent van de inwoners van Wevelgem een of meer rookmelders in hun woning hebben. Hoeveel er daar correct van werken, is een andere vraag. Er is in ieder geval nog werk aan de winkel om Wevelgem en deelgemeenten brandveiliger te maken. Bovendien meoten tegen 2020 alle woningen op alle verdiepingen rookmelders hebben. Een rookmelder is nu al verplicht voor nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen."





De rookmelders zijn te koop in horecazaken 't Leeuwke in Wevelgem, Gouden Bank in Gullegem en In De Kroone in Moorsele.





Online bestellen kan trouwens ook: info@openvldwevelgem.be. (LPS)