Open Vld schenkt cadeaubonnen aan vzw TasToe Maxime Petit

13 januari 2019

15u41 0 Wevelgem Het geld dat Open Vld in de afgelopen verkiezingscampagne bespaarde door met outdoor projectie te werken in plaats van affiches te verspreiden, hebben ze in de vorm van cadeaubonnen geschonken aan vzw TasToe.

“We wilden zo kostenefficiënt mogelijk te werk gaan en aangezien het ophangen van buitenaffiches geldverspilling betekent, kozen we voor reclame onder de vorm van outdoor projectie,” vertelt de plaatselijke Open Vld-voorzitter Benoit Verstraete. “Het campagnebudget dat we daarmee uitspaarden schenken we aan een lokaal doel en we houden ons ook aan die belofte.”

Hun oog viel op vzw TasToe Wevelgem. Zij verdelen maandelijks voedselpakketten aan mensen uit Wevelgem die het financieel moeilijk hebben. De vzw kreeg voor 250 euro aan cadeaubonnen uit handen van de voorzitter.

Voor het lokale Open Vld-bestuur was vzw TasToe een logische keuze. “Het is een lokaal goed doel dat zich inzet voor onze eigen inwoners die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen. Bovendien steunen we met de Wevelgemse cadeaubonnen onze lokale handelaars. Een win-win voor iedereen”, aldus Benoit Verstraete.