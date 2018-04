Opa downloadt kinderporno 'uit nieuwsgierigheid' 24 april 2018

Een 63-jarige man uit Wevelgem riskeert een gevangenisstraf van zes maanden voor het bezit van kinderporno. De politie kreeg info vanuit Duitsland dat de man op 1 augustus vorig jaar vier filmpjes had gedownload met kinderporno. Toen de politie een huiszoeking uitvoerde bij de man thuis, vonden ze een 70-tal foto's met kinderporno op zijn computer en gsm. "Het ging om zeer expliciet materiaal waarbij jonge kinderen misbruikt werden", zei het openbaar ministerie. De man is ondertussen opa en volgt therapie. "Ik vond die beelden ook erg verwerpelijk, maar ik heb ze gedownload het uit nieuwsgierigheid", zei de man. Volgens de advocaat van de man is de beklaagde al 13 jaar impotent en was porno nog de enige manier om zijn seksualiteit te beleven. Hij vraagt de opschorting van straf. Vonnis op 14 mei. (AHK)