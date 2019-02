Oorverdovende applaus voor verongelukte fietser (18): “Zoals jou maken ze er geen twee meer, Nicolas” Hans Verbeke

23 februari 2019

13u10 45 Wevelgem Vele honderden mensen hebben zaterdagvoormiddag in het crematorium Uitzicht in Kortrijk een laatste groet gebracht aan Nicolas Rogier. De populaire KSA-leider uit Wevelgem, 18 pas, kwam een week geleden om het leven toen hij al fietsend op de snelweg gegrepen werd door een auto. “We zullen je missen, de wervelwind in huis”, lieten zijn ouders voorlezen. Keer op keer, vrijwel na elke getuigenis, weerklonk spontaan applaus.

Rond de urne werd duidelijk waar de passies lagen van de verongelukte fietser: z’n eigen voetbalshirt, een sjaaltje van Club Brugge, zijn KSA-hemd. “Een bom is op ons gevallen en de brokstukken blijven maar komen”, klonk het bij het begin van de afscheidsplechtigheid. “Zoals jij mensen wist samen te brengen, sta je hier vandaag zelf centraal, helaas.” Nicht Yasmine bracht de eerste getuigenis. De jonge vrouw had het over het mooie karakter van Nicolas, iets wat in de andere getuigenissen frequent terugkwam.

Partyplaat voor Nicolas: ‘Leef’

Zus Morgane liet een tekst voorlezen. “Lieve, lieve broer, waarom ben je zo vroeg moeten gaan? Stilaan komt het besef dat je nooit meer terugkomt. Ik hoop dat je altijd over mij blijft waken, dat je trots op me kunt zijn. Het is waar: we maakten wel eens ruzie maar op zo’n ontzettend lieve broer kan je niet lang boos blijven.” Kris en Kathy, de ouders van Nicolas, sloten zich daar bij aan, in hun afscheidswoordje dat ze ook lieten voorlezen. “Nicolas, wonder van ons. Wat zouden we graag terugspoelen naar vorige week vrijdagavond, zodat we je konden overtuigen om niet uit te gaan. Maar dat kan helaas niet. We zullen je missen, de wervelwind in huis. Nooit meer naar een pretpark gaan, nooit meer kunnen genieten van je fratsen.” Door de luidsprekers klonk ‘Leef’, van André Hazes jr. Dé partyplaat van dit moment maar heel toepasselijk op Nicolas, die altijd heeft geleefd alsof het zijn laatste dag was.

“Je was geen ster, maar je schitterde wel”

Davide Colloart, destijds jeugdtrainer van Nicolas en tegelijk ook zijn mentor, sprak vol bewondering. “Toen ik zes jaar geleden in Wevelgem jeugdtrainer werd van de gewestelijke U13, belandde ik een een topbende met een grote schare supporters. Eén jongen viel me onmiddellijk op: Nicolas. Hij was geen ster maar schitterde wel, op en naast het veld, door zijn inzet en zoveel meer. Op een keer liet hij me een stukje van z’n hart zien. Zijn oma was gestorven en Nicolas wilde haar graag een eerbetoon brengen, in een shirt dat hij zelf had gemaakt. We organiseerden een minuut stilte voor de match en nadien speelde Nicolas een dijk van een wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal liet hij trots aan de supporters zijn zelfgemaakt shirt zien. Toen besefte ik: dit is een uitzonderlijke kerel. Daarom twijfelde ik ook niet op het moment dat er een kapitein moest aangeduid worden. Onze wegen scheidden intussen, Nicolas werd jongvolwassen. Maar op Facebook wenste hij me nog elke keer een gelukkige verjaardag. En als zijn ‘Brugge’ de grote club uit Brussel had verslagen, jende hij me steevast met een sms. Wat had ik morgen (Club Brugge en Anderlecht geven elkaar partij, red.) maar wat graag opnieuw zo’n sms ontvangen…”

Krat bier achter op de bagagedrager

Fons Foulon, speler bij Racing Lauwe (de huidige club van Nicolas), blikte terug naar de uren voor het ongeval. “Vrijdagavond was je nog bij ons op training, zaterdagmorgen ontwaakten we met verschrikkelijk nieuws. Je had ons die avond nog op een bak bier getrakteerd, voor je verjaardag. Ik zie je nog arriveren met de fiets, de krat achter op je bagagedrager. Het was nog maar je eerste seizoen bij ons maar je was in geen tijd geïntegreerd en intussen ook een vaste waarde geworden. Er zijn geen woorden om te zeggen hoe zeer we je zullen missen.” Het lied ‘You’ll Never Walk Alone’, dat volgde, kon niet passender zijn.

Een zoon, een broer, een vriend

Ken Gryson, klasgenoot van Nicolas in het Sint-Aloysiuscollege, sprak vol lof over zijn overleden vriend. “Je was meer dan een leerling. Je was een zoon, een broer, een vriend. Jij wilde van iedere dag het beste maken, je was zo aanwezig, bij alles. We zullen je blijven herinneren als een ster, omdat je zo stralend het leven tegemoet ging.” Andere vrienden van Nicolas haalden herinneringen op aan de vele bezoekjes aan Bellewaerde, zijn favoriete pretpark, de uitstapjes samen, het vieren van het einde van de examens, bij hem thuis. “Je was een voorbeeld voor iedereen.”

Sjaaltje gedraaid, zoals hij dat altijd deed

Pakkend was ook de getuigenis vanuit KSA De Vlasbloem. De volledige leidingsploeg ging vooraan de aula staan, dicht bij hun gestorven makker, de armen over elkaars schouders. Twee woorden volstonden om in een lied dat er eigenlijk geen was, te zorgen voor rillingen bij alle aanwezigen. “Leider Nico”, klonk het, eerst zacht en dan fors, terwijl z’n makkers zachtjes heen en weer wiegden. Eindigen deden ze door hun sjaaltje te draaien, met de flap naar voor. “Zoals jij altijd deed.” Tientallen KSA-ers van andere afdelingen, die ook naar het crematorium waren afgezakt, toonden zich solidair.

Ouders roepen op om Nicolas niet te vergeten

Edward Debaere, de beste vriend van Nicolas, kwam als laatste aan het woord. “Nico, al acht jaar deden we bijna alles samen. Zoals jou gaan ze er geen twee meer maken. Wie had kunnen denken dat we hier vandaag zoveel tranen voor jou zouden laten?” De afscheidsplechtigheid eindigde met een oproep van de ouders, Kris en Kathy. “Laat Nicolas niet vergeten worden. Bezoek ons, in de komende dagen, weken, maanden. Om over hem te praten, om herinneringen te delen. We kijken er naar uit.” De staande ovatie achteraf klonk oorverdovend.