Ook tweede bestuurder overleden na ongeval aan De Valkaart Siebe De Voogt

03 december 2018

18u29 0

Na het dodelijke ongeval zaterdagmiddag in de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp is ook de tweede bestuurder vandaag overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het Brugse parket. De 74-jarige Oostkampenaar reed even na 13 uur ter hoogte van De Valkaart Jean-Luc Vandenbroucke (64) uit Wevelgem aan. De grootvader zou net naar de basketbalwedstrijd van z’n kleinzoon gaan kijken. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar kort nadien. Het Brugse parket stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Volgens zijn eerste bevindingen moet de 74-jarige Oostkampenaar onwel geworden zijn. “De bestuurder week in een flauwe bocht met vrij lage snelheid af van de rijbaan. Volgens de deskundige deed hij geen poging om te corrigeren”, aldus het parket.