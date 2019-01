Ook politie-inspecteur geflitst aan wegenwerken LSI

31 januari 2019

13u05

Bron: LSI 0

Ook een 26-jarige politie-inspecteur uit Nieuwpoort liet zich in januari 2018 net als tientallen andere automobilisten vangen aan de snelheidsbeperking tot 70 km/u die tijdens de wegenwerken aan de E403 in de buurt van de tunnel in Wevelgem gold. De vrouw stond donderdag net als een buschauffeur, headhunter en tal van anderen terecht voor de politierechtbank in Kortrijk. De voorbije weken passeerden al tientallen automobilisten die op die plek ook geflitst werden. De politie-inspecteur reed er net als de headhunter 111 km/u, de buschauffeur 122 km/u. Ze kregen één voor één een boete van 320 euro en een rijverbod van acht dagen. De politie-inspecteur en de buschauffeur mogen hun rijverbod tijdens de weekends uitzweten.