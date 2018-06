Ook deze zomer pleziertochtjes op de Leie NIEUWE EIGENAARS VOOR TOERISTISCHE PASSAGIERSBOOT XAVIER COPPENS

22 juni 2018

02u51 0 Wevelgem Er zullen deze zomer dan toch nog toeristische boottochten plaatsvinden in Menen. Schipper Alain Deschuyttere vond met Vahan Hovhannisyan en Samuel Samuelyan overnemers die toeristen op sleeptouw willen nemen in de schuit.

De zomerse boottochten in Menen, Wevelgem en Wervik zijn verzekerd nu twee Armeniërs de boot kochten van schipper Alain Deschuyttere. Na ruim dertig jaar deed hij zijn passagiersboot van de hand. Een boot verkopen leek niet evident. Tot er toch twee Armeniërs interesse toonden. "Het is onze droom om passagiers op de Leie te vervoeren. We hebben 10.000 kilometer afgelegd tot in Nederland en Polen op zoek naar een juiste boot. En plots kwam ik via een immosite terecht bij deze boot in Menen. Ik overtuigde mijn vriend om de boot aan te kopen", vertelt de 45-jarige Vahan Hovhannisyan. 18 jaar geleden ruilde hij Armenië voor België. "Ik was op zoek naar meer economisch geluk voor mijn gezin, maar de eerste jaren waren allesbehalve rooskleuring. Het heeft tien jaar geduurd eer mijn aanvraag geregulariseerd was. Al die jaren heb ik hard moeten werken. Van zodra ik de nodige papieren had in 2010 richtte ik mijn eigen bouwbedrijf op. Ook de voorbije jaren heb ik erg hard gewerkt. Maandelijks klopte ik meer dan 300 uren."





Gastronomisch menu

Vahan woont met zijn gezin in Harelbeke, zijn vriend Samuel met diens gezin in Brussel. "Samen dromen we ervan om gasten te ontvangen op een boot. Samuel werkte zich op van afwasser tot chef-kok en zal op de boot lekkere maaltijden klaarmaken. Al zeg ik het zelf, zijn gastronomische menu wordt met veel liefde klaargemaakt." Zelf zullen Samuel en Vahan niet varen. Ze konden wel een kapitein uit Brugge strikken. "Samuel droomt ervan om te varen, maar ik niet. Dat zal me niet lukken, daar ben ik te realistisch in." De echtgenotes van beide mannen waren minder enthousiast. "Ze zagen de aankoop niet zitten, maar ze zullen ons wel helpen om onze droom waar te maken."





Activiteiten

Menenaar Alain Deschuyttere is opgetogen over het feit dat de boottochten verder georganiseerd worden. "Zelf woon ik op een boot vlakbij de toeristenboot. Ik ben blij dat mijn oude boot in Menen blijft en dat ik die nog dagelijks zal zien", geeft Alain toe. Voor deze zomer organiseert de toeristische cluster Grensleie vijf boottochten met opstapplaatsen in Menen, Wevelgem of Wervik.





Er is een boottocht in Italiaanse sferen (8 juli), een tocht in het kader van Wervik 2050 (15 juli), een kinderboottocht (14 augustus), een tocht voor senioren (4 september) en een tocht met brunch op de boot (8 september). Op de boot, die voortaan Mimino heet, is er plaats voor 100 passagiers. Info: www.mimino.be.