Ontwerper voor atletiekpiste en beachvolleyveld 14 februari 2018

Het gemeentebestuur van Wevelgem heeft 66.448 euro vrijgemaakt voor een ontwerper die zich zal buigen over de atletiekpiste en het beachvolleybalveld bij het toekomstige zwembad.





"De huidige atletiekpiste voldoet niet meer", legt sportschepen Geert Breughe (CD&V) uit. "Een renovatie is meer dan nodig. Als het regent, staan grote delen onder water, en in de zomer ligt de baan er te hard bij. Dat maakt de piste weinig comfortabel en kwaliteitsvol voor de atleten." De nieuwe piste wordt synthetisch en zal net zoals de huidige uit 4 loopbanen en 6 sprintbanen bestaan. "De volleybalverenigingen zijn vragende partij om naast hun indooractiviteiten tijdens het traditionele seizoen, ook outdoor volleybal te kunnen beoefenen", zegt Breughe. "Met de investeringen die we doen op het Sportspoor (met als grootste investering de bouw van een nieuw zwembad nvdr.) zien we een goeie kans om ook op deze wens in te gaan."





