Ontslag onthaalmoeder leidt tot sluiting ‘De Ukkies’, 18 kinderen en hun ouders de dupe: “We staan met onze rug tegen de muur” Maxime Petit en Joyce Mesdag

11 januari 2019

19u01 10 Wevelgem Het ontslag van onthaalmoeder L.V. van kinderdagverblijf De Ukkies in de Peperstraat in Gullegem heeft verregaande gevolgen. De opvang sluit vanaf maandag voor onbepaalde duur waardoor er een oplossing gezocht moet worden voor 18 kinderen. “We staan met onze rug tegen de muur”, reageert één van de getroffen ouders.

“Donderdagavond kregen we telefoon van de directie van Wieltjeshove, de overkoepelende opvangorganisatie, met de melding dat onthaalmoeder L.V. haar ontslag kreeg en dat De Ukkies daarom vanaf maandag zou sluiten”, zegt één van de ouders die anoniem wenst te blijven. “Een koude douche”, zegt hij. “Er is in de regio al nagenoeg geen opvang en dan sluit De Ukkies van de ene dag op de andere. We staan met de rug tegen de muur. Ik zag zelfs een moeder met tranen in de ogen tijdens het overleg dat we gisteren hadden met de directrice. Eén van de moeders moet over twee weken bevallen. Opvangproblemen kan zij nu dus missen als kiespijn.”

Werd er dan geen oplossing aangeboden voor de 18 kinderen vanuit het management? “Jawel, ze kunnen terecht in andere afdelingen van Wieltjeshove maar de meesten wonen op een boogscheut van deze opvangplek in Gullegem. Het is niet voor iedereen haalbaar om de kinderen opeens onder te brengen in Menen, Wevelgem of Rekkem. Persoonlijk zie ik dat ook niet zitten en dus ga ik op zoek naar alternatieven. Voor drie van de vijf dagen heb ik al een oplossing volgende week. Dan kunnen de kinderen terecht bij familie.”

Gesjoemel en wangedrag

Over de reden van het ontslag wil de vader het volgende kwijt: “Blijkbaar boterde het niet tussen L.V. en haar leidinggevende. L.V. nam het niet altijd zo nauw met regeltjes en daardoor plaatsten ze haar afdanking onder de noemers ‘gesjoemel en wangedrag’. Maar de directie heeft benadrukt dat de veiligheid van de kinderen nooit in het gedrang kwam. Het zou me ook verbazen, want we zijn altijd zeer tevreden geweest over L.V.. Neen, je hoort mij geen slecht woord zeggen over haar. Ze deed het fantastisch.”

Geen plan B

De directie probeert De Ukkies zo snel mogelijk weer te openen maar garanties kregen de ouders niet. “Het staat wel al vast dat de opvang minstens een week sluit. L.V. huurt het pand van De Ukkies en het is de bedoeling dat Wieltjeshove het huurcontract kan overnemen. Daarvoor is het rekenen op de goodwill van L.V.. Als ze echter geen overeenkomst bereiken, dan is het definitieve einde van De Ukkies nabij. De directie was daarover heel eerlijk: “Er is geen plan B.” Bij Wieltjeshove was niemand nog bereikbaar voor commentaar.

De gedupeerde vader laat de hele situatie niet zomaar varen. “We dienen net als vele andere getroffen ouders een klacht in bij Kind en Gezin. We zijn niet te spreken over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld door Wieltjeshove. Het kan toch niet dat de kinderen de dupe zijn van een ontslag? Bij een definitieve sluiting wordt het pas echt penibel.”