Ontketent de komst van Burgermeester een hamburgeroorlog? “Ik wil zelfs niet vergeleken worden met Burgies” Maxime Petit en Peter Lanssens

30 december 2018

15u14 0

Vanaf 3 januari telt de gemeente met Burgermeester weer een horecazaak meer. Opvallend: Burgermeester komt in de Brugstraat op minder dan 100 meter van hamburgertent Burgies. “Puur toeval”, weet zaakvoerder Arie Maillard. “En dan nog. Er liggen hier toch ook een handvol frietkoten en bakkers op een boogscheut van mekaar?”

De naam ‘Burgermeester’ springt alvast in het oog. “Ik wilde iets met ‘burger’ in de naam maar kon niet meteen op iets zinnigs komen. Tot ik op een nacht wakker werd en begon te lezen over een burgemeester. De woordspeling was al snel gemaakt. Later kwam ex-wielrenner Nico Mattan op het idee om alle burgers de naam van een burgemeester te geven”, legt Arie uit. En zo vinden we onder meer een Quickie, een Lange Jan, een Weverke en een Maggietje terug op de menukaart. Respectievelijk verwijzend naar Vincent Van Quickenborne, Jan Seynhaeve, Bart de Wever en Maggie De Block. “De ‘Di Rupo’ is de duurste burger in ons assortiment. De socialisten zullen het niet graag horen”, lacht Arie die vijf jaar ervaring in de horeca kan voorleggen.

Het is een trotse Arie Maillard (33) die zijn gloednieuwe zaak in hartje Wevelgem voorstelt. “Beneden kun je snel een hamburger uit het vuistje eten en kunnen de klanten hun bestellingen ophalen. We leveren internetbestellingen ook aan huis maar alleen in Wevelgem zelf en vanaf een bedrag van 20 euro”, aldus de Wevelgemnaar. “Boven is er plaats voor meer restaurantbeleving waar je zowel hamburgers als gerechten uit grootmoeders keuken kunt krijgen, gaande van witloof in hesp, spaghetti tot balletjes in tomatensaus. Nog een extra pigment: zijn vader Volaré zal de klanten boven bedienen. Een echte volksfiguur die sinds hij op de affiches van het Kerstbal prijkte beter bekend staat als de Hugh Hefner van Wevelgem. “Dat zal vonken geven”, zegt Arie met een knipoog.

Maillard ziet er geen graten in dat zijn pand op minder dan 100 meter van concurrent Burgies komt. “Er liggen toch ook verschillende frietkoten en bakkers op een boogscheut van mekaar? Ik begrijp dat we vaak vergeleken zullen worden met de concurrent maar ik wil er eigenlijk alles aan doen om geen kopie te zijn van Burgies. Ik ga mijn ziel steken in alle gerechten die ik serveer en zo wil ik het verschil maken. Verder zal ik daar niet verder op ingaan omdat ik al mijn energie wil steken in mijn eigen project. Het heeft geen zin om andere handelszaken af te breken. De sluitingsmomenten van Burgermeester verschillen ook met die van Burgies. Een bewijs dat ik er niet op uit ben om klanten van hen af te snoepen. Volgens mij is er trouwens ook genoeg potentieel voor twee grote hamburgerzaken in Wevelgem want hamburgers winnen alsmaar aan populariteit. De zaakvoerders van ’t Leeuwke en van Frituur Belgiek feliciteerden me al en wensten me veel succes. Dat vond ik een mooie geste want op zich zijn dat eigenlijk ook concurrenten.” Bij Burgies wensten ze niet te reageren op de komst van de nieuwe handelszaak.