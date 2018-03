Online bevraging belicht mobiliteitsplan 07 maart 2018

De gemeente en de intercommunale Leiedal sleutelen aan een nieuw mobiliteitsplan. Met inspraak van de bevolking, want onder impuls van schepen Marie De Clerck (CD&V) kan iedereen meedenken via een online bevraging (www. mobiliteitsplan.wevelgem.be.). Zo geef je zelf aan welke straten een autovrij of autoluw karakter verdienen. En welke straten er fietsvriendelijker mogen. Ook de zes spooroverwegen krijgen aandacht met de vraag bij welke overweg een fietsverbinding volstaat. Je kan ook gevaarlijke punten aanbrengen in Wevelgem, Moorsele en Gullegem. Verder komen parkeren en nog veel andere zaken aan bod. Vul de bevraging snel in. Want de resultaten worden op donderdag 29 maart al op een dialoogmarkt besproken, tussen 16 en 20 uur in de Porseleinhallen. (LPS)