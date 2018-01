Ongeval wordt fietser toch fataal ANDRÉ MARTIN (74) OVERLIJDT IN ZIEKENHUIS NA AANRIJDING MAANDAG LIEVEN SAMYN

24 januari 2018

02u36 0 Wevelgem Enkele uren nadat hij maandagnamiddag op zijn fiets in Wevelgem werd gegrepen door een vrachtwagen is André Martin (74) uit Wevelgem toch aan zijn verwondingen overleden. Zijn overlijden is een fikse klap voor zijn echtgenote Jeannine (72), dochter Nathalie en zijn twee kleinkinderen Matthias (20) en Julie (17) uit Ledegem.

Naar bijna dagelijkse gewoonte was fervent fietser André Martin er maandagnamiddag op uitgetrokken voor een tochtje. Hij haalde nog geld af en deed enkele boodschappen vooraleer hij iets over drie uur de rotonde van de Kortrijkstraat en de oprit van de E403, aan de West-Vlaamse Steencentrale in Wevelgem, opreed. Op dat ogenblik wou een Franse vrachtwagenchauffeur rechts de oprit nemen. Wellicht merkte hij André niet op in zijn dode hoek en sleurde de zeventiger enkele meters mee met zijn gevaarte. Meteen was duidelijk dat André ernstige verwondingen had opgelopen. Na een geslaagde reanimatie kon hij toch nog naar het ziekenhuis overgebracht worden. "Maar de dokters gaven ons meteen weinig hoop", klinkt het aangeslagen bij dochter Nathalie.





"De verwondingen waren te ernstig. Vanmorgen vroeg (gisterenochtend, red.) is hij uiteindelijk toch gestorven. Een fikse klap voor ons allemaal. Dit is zo onverwacht. Hij was nog zo levenslustig en in goede gezondheid. Altijd bereid om te helpen, een klusje uit te voeren, altijd in voor een grapje ook, een eeuwige optimist. Hij was nog overal graag bij en wou nog mee met zijn tijd. Hij kocht onlangs nog een tablet."





Plezante opa

"Met opa was het altijd plezant, altijd leute", vult kleindochter Julie aan. Ook kleinzoon Matthias is er het hart van in. Hij studeert aan hogeschool Vives en moet normaal nog één examen afleggen. Maandag zou hij bovendien op studiereis naar Japan vertrekken. Lopen en fietsen waren jarenlang de hobby's van de sportieve André, die zijn hele leven als wever aan de slag was. Hij beëindigde met succes zelfs twee marathons. "Verder deden we alles thuis samen", aldus echtgenote Jeannine. "We hadden veel aan elkaar. Het verlies is groot." De afscheidsplechtigheid voor André Martin zal zaterdag om 10 uur in de kerk op de Wijnberg in Wevelgem plaatsvinden.





De deskundige van het Kortrijkse parket concludeerde na zijn onderzoek dat de trucker de fietser toch had moeten zien. Wellicht zal hij zich later voor het ongeval voor de politierechter moeten verantwoorden.