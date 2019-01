Ongeval met drie auto’s en vrachtwagen zorgt voor fileleed in spitsuur Alexander Haezebrouck

Op de E403 in Wevelgem kwam het maandagmorgen omstreeks 8 uur tot een botsing met drie auto’s en één vrachtwagen. Een bestuurder van een Volvo werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle voertuigen liepen zware blikschade op. Hoe het ongeval precies is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gebeurde de aanrijding achteraan tijdens het aanschuiven richting de verkeerswisselaar in Aalbeke en wou iemand van rijstrook veranderen waardoor een botsing niet meer vermeden kon worden. Door het ongeval was een lange tijd slechts één rijstrook vrij voor het verkeer wat voor lange files zorgde.