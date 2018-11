Onderzoek naar prijsbreker in etenswaren 08 november 2018

02u22 4 Wevelgem De Nederlandse prijsbreker in diepvriesproducten Mega Food Stunter, sinds kort actief op de Belgische markt, doet nu ook onze regio aan.

Een vrachtwagen stopt telkens op een vaste locatie. Klanten halen er hun pakket van 150 kilogram af en betalen 150 euro. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert de etenswaren. Toch is Waregems raadslid Mario Verhellen (sp.a) er niet gerust op. "Mega Food Stunter hanteert een economisch hit-and-run principe en beconcurreert zo unfair de lokale handelaars", vindt hij. "Het motiveert niet om spaarzaam om te gaan met voeding en gaat in tegen de basisprincipes van lokale voedselstrategie", aldus Verhellen. "De vrachtwagens van Mega Food Stunter stoppen op een privaat terrein, in principe kunnen we als stadsbestuur niets doen", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).





Andere gemeenten

"We nemen contact op met andere gemeenten om er hun visie over te horen. En we vragen het federaal voedselagentschap om het te onderzoeken", aldus de burgemeester. De eerstvolgende levering in Waregem is op 14 november. Mega Food Stunter rijdt op 17 november ook naar Gullegem en op 20 november naar Tielt, Hooglede en Gits. Info: www.megafoodstunter.nl. (LPS)