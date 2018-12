Onder invloed tegen verkeersgeleider

VHS

02 december 2018

16u26 0

Angelique V. (36) uit Moorsele raakte zaterdagavond lichtgewond bij een ongeval langs de Hugo Verriestlaan in Gullegem. De vrouw reed met haar Audi A4 in de richting van de rotonde aan de Carrefour Express toen ze ter hoogte van het verkeersplateau aan de Pastorijweg de controle over het stuur verloor. De wagen reed tegen een verkeersgeleider. Daar sneuvelde een boompje maar ook enkele metalen afscheidingen tussen de rijvakken. Het voertuig raakte ernstig beschadigd. De bestuurster werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht door ambulanciers van de brandweerpost Ledegem. Die kwamen toevallig op het ongeval uit nadat ze op de terugweg waren van een opdracht in Kortrijk. De brandweer moest opdraven omdat er nogal wat olie op de weg lag. Angelique V. legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd ingetrokken.