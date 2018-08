Ondanks sabotage succesvolle Omertocht 20 augustus 2018

02u24 0

1.371 wandelaars hebben zaterdag deelgenomen aan de Omertocht van de Guldenbergstappers uit Wevelgem.





De organisatie is blij dat wandelaars niet wegbleven door de sabotage van donderdagavond. Een of meerdere vandalen hadden toen 200 pijltjes weggenomen of verdraaid. "Zaterdag bleef het beperkt tot het verdwijnen van slechts enkele pijlen. Gelukkig maar", zucht parcoursverantwoordelijke Rik Santy. Het was de tweede keer dat de Guldenbergstappers met vandalen te maken hadden. Het bestuur hoopt dat de Eierenkoekentocht in januari gespaard blijft van vandalen, maar vreest dat er weinig tegen te beginnen is. (XCR)