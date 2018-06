Onbekende vuurt 4 keer op flatgebouw PARKET OP ZOEK NAAR DADER IN WITTE BESTELWAGEN HANS VERBEKE EN

09 juni 2018

02u35 0 Wevelgem In de Koperdraadstraat in het centrum van Wevelgem weerklonken donderdagavond plots vier geweerschoten. Een man schoot vanuit een witte bestelwagen in de richting van een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond.

"Ik was naar het nieuws aan het kijken toen ik plots luide knallen hoorde", vertelt buurtbewoonster Joyce Graveel. "Daarna ben ik meteen naar buiten gelopen om te zien wat er gebeurd was. Er was niks te zien. Maar buren vertelden me dat een witte bestelwagen kort na de knallen was weggereden. Toen duidelijk werd dat het om geweerschoten ging, hebben we meteen de politie verwittigd." De politie en het labo kwamen ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Er werden kogelhulzen gevonden en sporen van kogelinslagen. De schutter mikte in de richting van de ingang van het appartementsgebouw en raakte de muur en de houten panelen onderaan de ingang. "Dit is enorm schrikken", vertelt Joyce. "We wonen in een enorm rustig straatje en dan gebeurt hier zoiets." Ook bewoonster S.L. is enorm geschrokken. "Ik was achteraan en hoorde plots die knallen. Ik dacht eerst dat iets gevallen was. Je denkt helemaal niet aan geweerschoten."





Dader onbekend

Het is nog onduidelijk wat de man precies bezielde om te vuren met een handvuurwapen in de richting van het appartementsgebouw. "We hebben gecontroleerd of er bij de appartementbewoners mensen zijn die gekend zijn bij de politie, maar dat is niet het geval", zegt Tom Janssens van het parket in Kortrijk. "We gaan dus niet uit van een afrekening in het drugmilieu, maar onderzoeken andere pistes."





Het parket probeert de dader op te sporen via camerabeelden in de buurt. Enkele buurtbewoners zagen wel nog hoe een witte bestelwagen kort na de feiten wegreed. "Eén dame had de bestelwagen al een tijdje in de gaten omdat ze het vreemd vond", zegt Joyce. "De man had een pet en een zonnebril aan terwijl het pijpenstelen aan het regenen was. Helaas heeft ze geen nummerplaat genoteerd. Maar ze weet wel dat het een witte Peugeot Partner was. Vermoedelijk was het een huurauto, er was een logo met een rode sticker en witte letters op de bestelwagen. We vragen ons hier allemaal af waarom die kerel vuurde. Richtte hij op iemand die vanuit het station kwam dat hier op het einde van de straat ligt? Of is het nog iets anders? We kunnen allemaal alleen maar gelukkig zijn dat niemand gewond is geraakt."